Ильхам Алиев пригласил президента Словакии посетить Азербайджан в 2026 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил своего словацкого коллегу Петера Пеллегрини посетить Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом Ильхам Алиев сказал на официальном приеме в Братиславе.

"Мы активно работаем в различных областях нашего партнерства, и я уверен, что мой официальный визит придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству. В Словакии мы видим друзей, видим дружбу и уважение и испытываем те же чувства к вашему народу, правительству и государству Словакия. Хочу поблагодарить Вас, господин Президент, за Ваш личный вклад в развитие двустороннего партнерства. Я хотел бы пригласить вас совершить официальный визит в качестве Президента. Вы уже посещали Азербайджан в качестве Премьер-министра и Председателя парламента, однако официальный визит главы государства, безусловно, имеет особый статус. Надеюсь увидеть Вас в следующем году в Азербайджане", - сказал глава государства.