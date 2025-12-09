Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Ильхам Алиев пригласил президента Словакии посетить Азербайджан в 2026 году

    Внешняя политика
    • 09 декабря, 2025
    • 16:50
    Ильхам Алиев пригласил президента Словакии посетить Азербайджан в 2026 году

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил своего словацкого коллегу Петера Пеллегрини посетить Азербайджан.

    Как сообщает Report, об этом Ильхам Алиев сказал на официальном приеме в Братиславе.

    "Мы активно работаем в различных областях нашего партнерства, и я уверен, что мой официальный визит придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству. В Словакии мы видим друзей, видим дружбу и уважение и испытываем те же чувства к вашему народу, правительству и государству Словакия. Хочу поблагодарить Вас, господин Президент, за Ваш личный вклад в развитие двустороннего партнерства. Я хотел бы пригласить вас совершить официальный визит в качестве Президента. Вы уже посещали Азербайджан в качестве Премьер-министра и Председателя парламента, однако официальный визит главы государства, безусловно, имеет особый статус. Надеюсь увидеть Вас в следующем году в Азербайджане", - сказал глава государства.

    Ильхам Алиев Петер Пеллегрини Братислава приглашение Словакия
    İlham Əliyev Slovakiya Prezidentinə: Ümid edirəm, Sizi gələn il Azərbaycanda görəcəyəm
    Elvis

    Последние новости

    17:38

    Опрос: Рейтинг одобрения деятельности Трампа превысил 40%

    Это интересно
    17:33

    Азербайджан и США обсудили совместную деятельность в сфере кибербезопасности

    ИКТ
    17:28

    В Азербайджане выросло число случаев мошенничества с платежными картами

    Финансы
    17:25

    В Баку скончался один из пострадавших при взрыве - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    17:21
    Фото

    Представители ВВС Азербайджана и Турции обсудили вопросы проведения совместных учений

    Армия
    17:21

    В Таиланде из-за боевых действий на границе с Камбоджей пострадали 68 военных

    Другие страны
    17:18
    Фото

    Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы культурного сотрудничества

    Kультурная политика
    17:15

    AZAL при поддержке АБР приступил к реализации технического проекта в сфере устойчивой авиации

    Инфраструктура
    17:07

    BakuBus закупает электробусы для освобожденных территорий

    Инфраструктура
    Лента новостей