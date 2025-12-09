İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    İlham Əliyev Slovakiya Prezidentini Azərbaycana səfərə dəvət edib

    Xarici siyasət
    • 09 dekabr, 2025
    • 16:05
    İlham Əliyev Slovakiya Prezidentini Azərbaycana səfərə dəvət edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev slovakiyalı həmkarı Peter Pelleqrinini Azərbaycana səfərə dəvət edib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezidenti İlham Əliyev dəvəti Bratislavada rəsmi ziyafət zamanı deyib.

    "Biz tərəfdaşlığımızın müxtəlif sahələrində fəal çalışırıq və əminəm ki, rəsmi səfərim işbirliyimizə əlavə təkan verəcək. Biz Slovakiyada dostları, mehribanlığı, hörməti görürük və Sizin xalqınıza, hökumətinizə, Slovakiya dövlətinə eyni hisslər bəsləyirik. Mən, cənab Prezident, tərəfdaşlığımıza verdiyiniz bütün töhfələrinizə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mən Sizi Prezident kimi rəsmi səfərə dəvət etmək istərdim. Siz həm Baş nazir, həm Parlament spikeri kimi bizə səfər etmisiniz, lakin Prezidentin rəsmi səfərinin, əlbəttə ki, xüsusi statusu var. Ümid edirəm, Sizi gələn il Azərbaycanda görəcəyəm", - deyə dövlət başçısı vurğulayıb.

    İlham Əliyev Slovakiya Peter Pelleqrin Bratislava

    Son xəbərlər

    16:21

    Vitezslav Yaroş: "Ayaks" komandası son matçlarda inkişaf edib"

    Futbol
    16:19

    Fred Qrim: "Qarabağ" çox yaxşı komandadır"

    Futbol
    16:18

    İlham Əliyevlə Robert Fitsonun görüşü zamanı "Qurban olum Azərbaycan" mahnısı ifa edilib

    Xarici siyasət
    16:17

    Azərbaycan Belarusa pambıq ipliyinin tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    16:16

    "BakuBus" işğaldan azad edilmiş ərazilər üçün elektrikli avtobuslar alır

    İnfrastruktur
    16:11

    Azərbaycan və BƏƏ rəqəmsal maliyyə həllərinin tətbiqini müzakirə ediblər

    Maliyyə
    16:10

    Donald Tramp: Ukraynada Prezident seçkilərini keçirmək vaxtıdır

    Digər ölkələr
    16:09

    Pelleqrini: Slovakiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dəstək göstərib

    Xarici siyasət
    16:07

    Prezident: Slovakiyadan minatəmizləmə üçün aldığımız xüsusi avadanlıq insan həyatını xilas etməyə imkan yaradır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti