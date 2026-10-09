Ильхам Алиев прибыл в комплекс "Аваза" для участия в заседании Совета глав государств СНГ - ДОПОЛНЕНО

9 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в комплекс "Аваза" в городе Туркменбаши для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

Как сообщает корреспондент Report, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретил президента Ильхама Алиева.

Затем президент Азербайджана и другие главы государств и правительств, участвовавшие в мероприятии, сделали совместное фото.