Ильхам Алиев прибыл в комплекс "Аваза" для участия в заседании Совета глав государств СНГ - ДОПОЛНЕНО
Внешняя политика
- 09 октября, 2026
- 09:31
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9 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в комплекс "Аваза" в городе Туркменбаши для участия в заседании Совета глав государств СНГ.
Как сообщает корреспондент Report, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретил президента Ильхама Алиева.
Затем президент Азербайджана и другие главы государств и правительств, участвовавшие в мероприятии, сделали совместное фото.
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