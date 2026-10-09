Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Ильхам Алиев прибыл в комплекс "Аваза" для участия в заседании Совета глав государств СНГ - ДОПОЛНЕНО

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2026
    • 09:31
    Ильхам Алиев прибыл в комплекс Аваза для участия в заседании Совета глав государств СНГ - ДОПОЛНЕНО

    9 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в комплекс "Аваза" в городе Туркменбаши для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретил президента Ильхама Алиева.

    Затем президент Азербайджана и другие главы государств и правительств, участвовавшие в мероприятии, сделали совместное фото.

    Ильхам Алиев прибыл в комплекс Аваза для участия в заседании Совета глав государств СНГ - ДОПОЛНЕНО
    Ильхам Алиев прибыл в комплекс Аваза для участия в заседании Совета глав государств СНГ - ДОПОЛНЕНО
    Ильхам Алиев прибыл в комплекс Аваза для участия в заседании Совета глав государств СНГ - ДОПОЛНЕНО

    Ильхам Алиев Сердар Бердымухамедов Совет глав государств СНГ Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан
    Фото
    İlham Əliyev Türkmənbaşıda MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak üçün "Avaza" Kompleksinə gəlib - ƏLAVƏ OLUNUB
    Фото
    Ilham Aliyev arrives at Avaza Complex for CIS Heads of State Council meeting
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