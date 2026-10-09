İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    İlham Əliyev Türkmənbaşıda MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak üçün "Avaza" Kompleksinə gəlib - ƏLAVƏ OLUNUB

    Xarici siyasət
    • 09 oktyabr, 2026
    • 09:29
    İlham Əliyev Türkmənbaşıda MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak üçün Avaza Kompleksinə gəlib - ƏLAVƏ OLUNUB

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 9-da Türkmənbaşı şəhərində keçirilən MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək üçün "Avaza" Kompleksinə gəlib.

    "Report"un Türkmənistana ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyevi Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov qarşılayıb.

    Sonra Azərbaycan Prezidenti və tədbirdə iştirak edən digər dövlət və hökumət başçıları birgə foto çəkdirdilər.

    İlham Əliyev Türkmənbaşıda MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak üçün Avaza Kompleksinə gəlib - ƏLAVƏ OLUNUB
    İlham Əliyev Türkmənbaşıda MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak üçün Avaza Kompleksinə gəlib - ƏLAVƏ OLUNUB
    İlham Əliyev Türkmənbaşıda MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak üçün Avaza Kompleksinə gəlib - ƏLAVƏ OLUNUB

    İlham Əliyev Sərdar Berdiməhəmmədov Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Foto
    Ильхам Алиев прибыл в комплекс "Аваза" для участия в заседании Совета глав государств СНГ - ДОПОЛНЕНО
    Foto
    President Ilham Aliyev arrives at Awaza Complex to attend meeting of CIS Council of Heads of State
    MiniBoss
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