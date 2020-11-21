О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ильхам Алиев: Президент Турции играет важную роль в деле укрепления мер безопасности

Ильхам Алиев: Президент Турции играет важную роль в деле укрепления мер безопасности «Также хотел бы отметить важную роль, которую сыграл Президент Турции господин Реджеп Тайип Эрдоган в деле укрепления мер безопасности в регионе».
Внешняя политика
21 ноября 2020 г. 20:35
Ильхам Алиев: Президент Турции играет важную роль в деле укрепления мер безопасности

«Также хотел бы отметить важную роль, которую сыграл Президент Турции господин Реджеп Тайип Эрдоган в деле укрепления мер безопасности в регионе».

Как сообщает Report, об этом 21 ноября сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

«В целом, думаю, что формат сотрудничества и в плане миротворческой миссии, и в плане долгосрочного сотрудничества в регионе сегодня приобретает новые очертания. Я думаю, что это отвечает коренным интересам стран региона, поскольку в нашем регионе, естественно, страны региона должны играть главенствующую роль, и в том числе в вопросах укрепления безопасности. То, что было согласовано в трехстороннем заявлении, говорит о том, что при наличии доброй воли и конструктивного подхода можно решать вопросы, которые казались прежде нерешаемыми.

Мы с вами хорошо знаем все перипетии процесса урегулирования. Но рад тому, что удалось выйти на те решения, которые позволят и народу Азербайджана, и народу Армении жить в мире, стараться залечить раны войны, стараться думать о будущем, о совместном будущем, безопасном будущем для нас, для наших соседей и тем самым вносить вклад в дело укрепления безопасности в нашем регионе», - сказал глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Türkiyə Prezidenti təhlükəsizlik tədbirlərinin möhkəmlənməsində mühüm rol oynayır”

Новости партнеров

Самое важное

Президент Азербайджана: В регионе создалась новая ситуация, многообещающая
Президент Азербайджана: В регионе создалась новая ситуация, многообещающая
21 ноября 2020 г. 20:10
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России
21 ноября 2020 г. 19:51
МИД Ирана: перенесен визит Зарифа в Азербайджан и Россию
МИД Ирана: перенесен визит Зарифа в Азербайджан и Россию
21 ноября 2020 г. 17:29
Иван Шихан: Контрнаступление Азербайджана в Карабахе создало новую реальность
Иван Шихан: Контрнаступление Азербайджана в Карабахе создало новую реальность
21 ноября 2020 г. 15:50
Лавров: попытки подвергнуть сомнению заявление трех лидеров по Карабаху неприемлемы
Лавров: попытки подвергнуть сомнению заявление трех лидеров по Карабаху неприемлемы
21 ноября 2020 г. 14:58
Сергей Шойгу прибыл в Баку
Сергей Шойгу прибыл в Баку
21 ноября 2020 г. 13:48
Что известно об азербайджанских пленниках, чьи видеокадры распространены в сети?
Что известно об азербайджанских пленниках, чьи видеокадры распространены в сети?
21 ноября 2020 г. 13:34
Захваченную у врага трофейную технику везут в Баку
ФотоЗахваченную у врага трофейную технику везут в Баку
21 ноября 2020 г. 11:46
Азербайджанская армия водрузила Азербайджанский флаг в Агдаме
ВидеоАзербайджанская армия водрузила Азербайджанский флаг в Агдаме
20 ноября 2020 г. 20:11
Кенану Сеидову присвоено высшее воинское звание генерал-майора
Кенану Сеидову присвоено высшее воинское звание генерал-майора
20 ноября 2020 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi