Ильхам Алиев: Президент Турции играет важную роль в деле укрепления мер безопасности

«Также хотел бы отметить важную роль, которую сыграл Президент Турции господин Реджеп Тайип Эрдоган в деле укрепления мер безопасности в регионе».

«Также хотел бы отметить важную роль, которую сыграл Президент Турции господин Реджеп Тайип Эрдоган в деле укрепления мер безопасности в регионе».

Как сообщает Report, об этом 21 ноября сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

«В целом, думаю, что формат сотрудничества и в плане миротворческой миссии, и в плане долгосрочного сотрудничества в регионе сегодня приобретает новые очертания. Я думаю, что это отвечает коренным интересам стран региона, поскольку в нашем регионе, естественно, страны региона должны играть главенствующую роль, и в том числе в вопросах укрепления безопасности. То, что было согласовано в трехстороннем заявлении, говорит о том, что при наличии доброй воли и конструктивного подхода можно решать вопросы, которые казались прежде нерешаемыми.

Мы с вами хорошо знаем все перипетии процесса урегулирования. Но рад тому, что удалось выйти на те решения, которые позволят и народу Азербайджана, и народу Армении жить в мире, стараться залечить раны войны, стараться думать о будущем, о совместном будущем, безопасном будущем для нас, для наших соседей и тем самым вносить вклад в дело укрепления безопасности в нашем регионе», - сказал глава государства.