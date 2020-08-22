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Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану 22 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
Внешняя политика
22 августа 2020 г. 20:43
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган

22 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как передает Report, глава государства поздравил Турцию с открытием крупного месторождения природного газа в Черном море и выразил уверенность, что это важное событие послужит дальнейшему повышению благосостояния дружественного и братского турецкого народа и укреплению экономической мощи страны.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Турция уже превратилась в один из международных газовых центров, и Азербайджан радуется успехам Турции как своим собственным.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность за оказанное внимание и поздравления.

Главы государств обсудили вопросы, касающиеся перспектив сотрудничества между странами, подчеркнув, что дружеские и братские отношения между двумя странами будут и дальше успешно развиваться во всех сферах.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Ərdoğana zəng etdi

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