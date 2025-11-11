Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану и всему турецкому народу в связи с крушением самолета ВВС Турции на территории Грузии.

Эрдоган, в свою очередь, выразил признательность президенту Азербайджана за телефонный звонок и соболезнования.