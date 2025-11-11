Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев позвонил президенту Турции

    Внешняя политика
    • 11 ноября, 2025
    • 17:49
    Ильхам Алиев позвонил президенту Турции

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

    Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану и всему турецкому народу в связи с крушением самолета ВВС Турции на территории Грузии.

    Эрдоган, в свою очередь, выразил признательность президенту Азербайджана за телефонный звонок и соболезнования.

    Лента новостей