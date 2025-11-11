Ильхам Алиев позвонил президенту Турции
Внешняя политика
- 11 ноября, 2025
- 17:49
Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану и всему турецкому народу в связи с крушением самолета ВВС Турции на территории Грузии.
Эрдоган, в свою очередь, выразил признательность президенту Азербайджана за телефонный звонок и соболезнования.
Последние новости
17:49
Ильхам Алиев позвонил президенту ТурцииВнешняя политика
17:44
Лавров: Москва готова обсуждать подготовку саммита с СШАДругие страны
17:19
Эрдоган: Турция находится в тесной координации с Баку и Тбилиси касательно крушения самолетаВ регионе
17:16
GASA: Турецкий военный самолет исчез с радаров в небе над ГрузиейВ регионе
17:13
Глава ГКНБ: Кыргызстан отведет тяжелое вооружение от границыВ регионе
17:12
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллегеВнешняя политика
17:10
МИД Азербайджана выразил соболезнования ТурцииВнешняя политика
17:05
В Джалилабаде состоялось открытие родника в честь шехидаВнутренняя политика
17:04