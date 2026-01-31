Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Ильхам Алиев позвонил президенту Ирана Масуду Пезешкиану

    Внешняя политика
    • 31 января, 2026
    • 21:46
    Ильхам Алиев позвонил президенту Ирана Масуду Пезешкиану

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 31 января позвонил президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану.

    Как передает Report, в ходе беседы было вновь отмечено, что отношения между Азербайджаном и Ираном основаны на принципах дружбы, братства и добрососедства, между нашими народами существуют исторические, этнические и религиозные связи.

    Во время телефонного разговора с удовлетворением были упомянуты визиты Президента Ирана в Азербайджан, встречи глав государств и проведенные ими плодотворные переговоры, было отмечено, что это вносит весомый вклад в развитие двусторонних связей. Подчеркнуто, что работы по строительству автомобильного моста через реку Араз, соединяющего пункты Агбенд и Келале, ведутся в соответствии с графиком.

    Глава нашего государства, выразив обеспокоенность ситуацией, возникшей в регионе, заявил о готовности Азербайджана внести вклад в устранение напряженности и подчеркнул, что наша страна является сторонницей решения подобных вопросов путем переговоров и взаимопонимания.

    Президент Масуд Пезешкиан со своей стороны выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву.

    В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по различным аспектам дружественных и братских отношений между нашими странами и будущим совместным шагам, была достигнута договоренность о продолжении контактов.

    Ильхам Алиев Масуд Пезешкиан Азербайджан Иран телефонный разговор
    Prezident İlham Əliyev Məsud Pezeşkiana zəng edib
    Ты - Король

    Последние новости

    22:01

    Строительство моста Агбенд-Келале ведется в соответствии с графиком

    Инфраструктура
    21:57

    Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан обсудили развитие двусторонних отношений

    Внешняя политика
    21:54

    Президент: Азербайджан готов внести вклад в устранение напряженности в регионе

    Внешняя политика
    21:47
    Фото

    Азербайджан и Оман обсудили сотрудничество в сфере музыкального искусства

    Kультурная политика
    21:46

    Ильхам Алиев позвонил президенту Ирана Масуду Пезешкиану

    Внешняя политика
    21:29

    Баскетболиста "Филадельфии" Джорджа дисквалифицировали на 25 матчей

    Командные
    21:11

    Украина и НАТО согласовали ключевые приоритеты сотрудничества

    Другие страны
    20:55

    Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым продуктивными - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:44

    WP: В США тысячи демонстрантов выступили против иммиграционной службы

    Другие страны
    Лента новостей