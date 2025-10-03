Ильхам Алиев поздравил южнокорейского коллегу

Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Внешняя политика
    • 03 октября, 2025
    • 11:27
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Корея Ли Чжэ Мёну по случаю национального праздника страны.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    По случаю национального праздника Республики Корея от своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания.

    Успешное развитие отношений между Азербайджаном и Кореей вызывает удовлетворение. Сегодня имеются хорошие возможности для углубления нашего сотрудничества в ряде направлений, в частности, в торгово-экономической сфере, в области промышленности, высоких технологий, цифровой трансформации, науки, образования и других областях.

    Уверен, что мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление азербайджано-корейских отношений, расширение взаимодействия в интересах наших дружественных народов.

    В этот праздничный день выражаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю дружественной Республике Корея постоянного благополучия и процветания".

    İlham Əliyev koreyalı həmkarını təbrik edib

