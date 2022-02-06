О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с установлением дипломатических отношений

Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с установлением дипломатических отношений Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Украиной
Внешняя политика
6 февраля 2022 г. 10:08
Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с установлением дипломатических отношений

Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Украиной.

Как передает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Искренне поздравляю Вас со знаменательной датой - 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Украиной, рад передать дружественному народу Украины наилучшие пожелания.

Хотя наши дипломатические связи обладают тридцатилетней историей, наши народы имеют многовековые традиции дружбы и сотрудничества. Нынешний уровень и расширение с каждым днем наших отношений, построенных именно на этом прочном фундаменте, вызывает особое удовлетворение.

Отрадно, что за эти годы наши межгосударственные отношения, основанные на взаимном доверии и поддержке, получили еще большее развитие и вышли на уровень стратегического партнерства, расширился круг охвата нашего сотрудничества в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах. Важную роль в определении новых направлений нашего сотрудничества играют проводимый нами сегодня политический диалог высокого уровня, многочисленные взаимные визиты, подписанные документы, реализуемые совместные проекты, а также успешная деятельность Межправительственной комиссии.

Уверен, что совместными усилиями мы добьемся дальнейшего укрепления и расширения азербайджано-украинских связей.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу Украины – спокойствия и процветания".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Volodimir Zelenskini təbrik edib

Экслюзивные новости

Комиссар ЕС: Консультативный совет ЮГК позволяет обсудить увеличение поставок газа в Европу
Комиссар ЕС: Консультативный совет ЮГК позволяет обсудить увеличение поставок газа в Европу
5 февраля 2022 г. 13:00
Министр: Румынские компании заинтересованы в более значительном присутствии на азербайджанском рынке
Министр: Румынские компании заинтересованы в более значительном присутствии на азербайджанском рынке
5 февраля 2022 г. 12:32
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
Masdar назвал дату завершения строительства солнечной электростанции в Аляте
Masdar назвал дату завершения строительства солнечной электростанции в Аляте
5 февраля 2022 г. 11:17
Masdar заинтересована в расширении своего присутствия в Азербайджане
Masdar заинтересована в расширении своего присутствия в Азербайджане
5 февраля 2022 г. 10:42
Госкомитет прокомментировал поправки в закон О свободе вероисповедания
Госкомитет прокомментировал поправки в закон "О свободе вероисповедания"
4 февраля 2022 г. 18:01
Министр энергетики: Румыния предложила включить BRUA в планы расширения ЮГК
Министр энергетики: Румыния предложила включить BRUA в планы расширения ЮГК
4 февраля 2022 г. 16:49
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
4 февраля 2022 г. 12:26
ICGB: Нет оснований для продления срока завершения строительства интерконнектора
ICGB: Нет оснований для продления срока завершения строительства интерконнектора
3 февраля 2022 г. 17:28
Замминистра: В будущем ожидаются новые спутниковые проекты
Замминистра: В будущем ожидаются новые спутниковые проекты
3 февраля 2022 г. 17:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi