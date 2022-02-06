Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с установлением дипломатических отношений

Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Украиной

Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Украиной.

Как передает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Искренне поздравляю Вас со знаменательной датой - 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Украиной, рад передать дружественному народу Украины наилучшие пожелания.

Хотя наши дипломатические связи обладают тридцатилетней историей, наши народы имеют многовековые традиции дружбы и сотрудничества. Нынешний уровень и расширение с каждым днем наших отношений, построенных именно на этом прочном фундаменте, вызывает особое удовлетворение.

Отрадно, что за эти годы наши межгосударственные отношения, основанные на взаимном доверии и поддержке, получили еще большее развитие и вышли на уровень стратегического партнерства, расширился круг охвата нашего сотрудничества в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах. Важную роль в определении новых направлений нашего сотрудничества играют проводимый нами сегодня политический диалог высокого уровня, многочисленные взаимные визиты, подписанные документы, реализуемые совместные проекты, а также успешная деятельность Межправительственной комиссии.

Уверен, что совместными усилиями мы добьемся дальнейшего укрепления и расширения азербайджано-украинских связей.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу Украины – спокойствия и процветания".