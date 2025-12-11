Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Ильхам Алиев поздравил туркменского коллегу

    • 11 декабря, 2025
    • 17:08
    Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый Сердар Гурбангулыевич,

    Сердечно поздравляю Вас и Ваш братский народ с 30-й годовщиной признания постоянного нейтралитета Туркменистана.

    Принятие Генеральной Ассамблеей ООН 12 декабря 1995 года резолюции о признании постоянного нейтралитета Туркменистана при единогласной поддержке 185 стран стало значимым событием, золотыми буквами вписанным в историю Вашей страны. Ваша страна, проводящая политику нейтралитета, в минувший период стремительно развивалась во всех областях и добилась значительных успехов.

    Нейтральный статус Туркменистана основывается на историческом наследии, традициях и обычаях Вашего народа, опирающегося на принципы миролюбия, диалога и взаимного уважения. Сегодня политика постоянного нейтралитета Туркменистана играет важную роль в укреплении мира и безопасности в регионе и во всем мире.

    Мы всегда с уважением относимся к политике нейтралитета Вашей страны. Именно поэтому Азербайджанская Республика как в 1995-м, так и в 2015 годах была соавтором соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о нейтральном статусе Вашей страны.

    Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия по сохранению и укреплению исходящих из воли наших братских народов добрых традиций азербайджано-туркменских межгосударственных отношений, углублению нашего стратегического партнерства.

    В этот знаменательный день выражаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю братскому народу Туркменистана постоянного благополучия и процветания".

