    Ильхам Алиев поздравил президента Румынии по случаю национального праздника

    Внешняя политика
    • 01 декабря, 2025
    • 11:34
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Румынии Никушору Дану.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Румынии.

    Мы придаем большое значение развитию дружеских отношений и сотрудничества с нашим другом и партнером Румынией. Расширение ныне повестки дня построенного на добрых традициях и здоровой основе двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Румынией, наполнение новым содержанием эффективной совместной деятельности в торгово-экономической, энергетической, в частности в сфере зеленой энергии, культурно-гуманитарной и других областях, укрепление нашего стратегического партнерства вызывают удовлетворение.

    Уверен, что традиционно дружественные отношения между нашими странами, плодотворное взаимодействие как на двусторонней, так и на многосторонней основе будут и впредь расширяться совместными усилиями в интересах двух народов, а стратегическое партнерство – углубляться.

    В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Румынии постоянного благополучия и процветания".

