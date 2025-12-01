Ильхам Алиев поздравил президента Румынии по случаю национального праздника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Румынии Никушору Дану.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Румынии.

Мы придаем большое значение развитию дружеских отношений и сотрудничества с нашим другом и партнером Румынией. Расширение ныне повестки дня построенного на добрых традициях и здоровой основе двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Румынией, наполнение новым содержанием эффективной совместной деятельности в торгово-экономической, энергетической, в частности в сфере зеленой энергии, культурно-гуманитарной и других областях, укрепление нашего стратегического партнерства вызывают удовлетворение.

Уверен, что традиционно дружественные отношения между нашими странами, плодотворное взаимодействие как на двусторонней, так и на многосторонней основе будут и впредь расширяться совместными усилиями в интересах двух народов, а стратегическое партнерство – углубляться.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Румынии постоянного благополучия и процветания".