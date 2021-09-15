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Ильхам Алиев поздравил президента Мексики

Ильхам Алиев поздравил президента Мексики Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Мексиканских Соединенных Штатов Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору.
Внешняя политика
15 сентября 2021 г. 16:20
Ильхам Алиев поздравил президента Мексики
Президент Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Мексиканских Соединенных Штатов Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От себя и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с 200-й годовщиной независимости страны.

Убежден, что дружественные отношения между Азербайджаном и Мексикой получат еще большее развитие, наше сотрудничество в многосторонних институтах продолжится.

В этот знаменательный день желаю Вам доброго здоровья, счастья, а Вашему народу – постоянного мира, процветания и благосостояния".  

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Meksika Prezidentini təbrik edib

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