Ильхам Алиев поздравил президента Мексики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Мексиканских Соединенных Штатов Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Мексиканских Соединенных Штатов Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От себя и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с 200-й годовщиной независимости страны.

Убежден, что дружественные отношения между Азербайджаном и Мексикой получат еще большее развитие, наше сотрудничество в многосторонних институтах продолжится.

В этот знаменательный день желаю Вам доброго здоровья, счастья, а Вашему народу – постоянного мира, процветания и благосостояния".