Ильхам Алиев поздравил президента Мексики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Мексиканских Соединенных Штатов Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От себя и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с 200-й годовщиной независимости страны.
Убежден, что дружественные отношения между Азербайджаном и Мексикой получат еще большее развитие, наше сотрудничество в многосторонних институтах продолжится.
В этот знаменательный день желаю Вам доброго здоровья, счастья, а Вашему народу – постоянного мира, процветания и благосостояния".