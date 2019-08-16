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Ильхам Алиев поздравил президента Индонезии

Ильхам Алиев поздравил президента Индонезии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Республики Индонезия Джоко Видодо поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Индонезия - Днем независимости.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Индонезией и дальше будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Индонезии - благополучия и процветания".

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