    Ильхам Алиев поздравил президента Болгарии

    Внешняя политика
    • 03 марта, 2026
    • 11:23
    Ильхам Алиев поздравил президента Болгарии

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Республики Болгария Илияне Йотовой поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемая госпожа президент,

    Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Республики Болгария.

    Нас радует нынешний уровень традиционно дружественных отношений и стратегического партнерства между Азербайджаном и Болгарией. Наши двусторонние отношения развиваются в духе взаимного уважения и доверия, сотрудничество, охватывающее различные сферы, изо дня в день расширяется и наполняется новым содержанием.

    Наши политические связи высокого уровня создают хорошую почву для сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, гуманитарной и других сферах. Активное взаимодействие, которое мы демонстрируем в энергетическом секторе – одном из приоритетных направлений нашего сотрудничества, вызывает одобрение.

    С самыми приятными впечатлениями вспоминаю нашу недавнюю встречу в Мюнхене и проведенный обмен мнениями о перспективах развития азербайджано-болгарских отношений.

    Верю, что, используя имеющиеся возможности, мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление межгосударственных отношений, расширение сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Болгарии – постоянного благополучия и процветания".

