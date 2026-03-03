Ильхам Алиев поздравил президента Болгарии
- 03 марта, 2026
- 11:23
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Республики Болгария Илияне Йотовой поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемая госпожа президент,
Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Республики Болгария.
Нас радует нынешний уровень традиционно дружественных отношений и стратегического партнерства между Азербайджаном и Болгарией. Наши двусторонние отношения развиваются в духе взаимного уважения и доверия, сотрудничество, охватывающее различные сферы, изо дня в день расширяется и наполняется новым содержанием.
Наши политические связи высокого уровня создают хорошую почву для сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, гуманитарной и других сферах. Активное взаимодействие, которое мы демонстрируем в энергетическом секторе – одном из приоритетных направлений нашего сотрудничества, вызывает одобрение.
С самыми приятными впечатлениями вспоминаю нашу недавнюю встречу в Мюнхене и проведенный обмен мнениями о перспективах развития азербайджано-болгарских отношений.
Верю, что, используя имеющиеся возможности, мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление межгосударственных отношений, расширение сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Болгарии – постоянного благополучия и процветания".