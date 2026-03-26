Ильхам Алиев поздравил президента Бангладеш с национальным праздником
Внешняя политика
- 26 марта, 2026
- 11:51
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Народной Республики Бангладеш Мохаммеду Шахабуддину.
Как передает Report, в письме говорится:
"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Народной Республики Бангладеш - Дня Независимости.
Дружественные отношения между Азербайджаном и Бангладеш имеют добрые традиции. Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на развитие двусторонних связей, расширение сотрудничества в интересах наших народов.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Бангладеш – мира, спокойствия и благополучия".
