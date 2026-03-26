    Ильхам Алиев поздравил президента Бангладеш с национальным праздником

    Внешняя политика
    • 26 марта, 2026
    • 11:51
    Ильхам Алиев поздравил президента Бангладеш с национальным праздником

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Народной Республики Бангладеш Мохаммеду Шахабуддину.

    Как передает Report, в письме говорится:

    "От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Народной Республики Бангладеш - Дня Независимости.

    Дружественные отношения между Азербайджаном и Бангладеш имеют добрые традиции. Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на развитие двусторонних связей, расширение сотрудничества в интересах наших народов.

    В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Бангладеш – мира, спокойствия и благополучия".

    Ильхам Алиев Мохаммед Шахабуддин
    İlham Əliyev banqladeşli həmkarını milli bayram münasibətilə təbrik edib
