Ильхам Алиев поздравил председателя Президиума Боснии и Герцеговины
- 25 ноября, 2025
- 11:25
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшичу.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин председатель,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Боснии и Герцеговины.
Развитие связей между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной по восходящей линии вызывает удовлетворение. Наши постоянно растущие политические контакты и активный диалог сопровождаются плодотворным взаимодействием в ряде сфер.
Уверен, что отношения между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной, основанные на дружбе двух народов, будут и впредь развиваться благодаря нашим совместным усилиям, а сотрудничество продолжит крепнуть.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Боснии и Герцеговины – постоянного благополучия и процветания".