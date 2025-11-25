Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев поздравил председателя Президиума Боснии и Герцеговины

    Внешняя политика
    • 25 ноября, 2025
    • 11:25
    Ильхам Алиев поздравил председателя Президиума Боснии и Герцеговины

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшичу.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый господин председатель,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Боснии и Герцеговины.

    Развитие связей между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной по восходящей линии вызывает удовлетворение. Наши постоянно растущие политические контакты и активный диалог сопровождаются плодотворным взаимодействием в ряде сфер.

    Уверен, что отношения между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной, основанные на дружбе двух народов, будут и впредь развиваться благодаря нашим совместным усилиям, а сотрудничество продолжит крепнуть.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Боснии и Герцеговины – постоянного благополучия и процветания".

    İlham Əliyev Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin sədrini təbrik edib
    Ilham Aliyev сongratulates Chairman of Presidency of Bosnia and Herzegovina

