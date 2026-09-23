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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Ильхам Алиев поздравил короля Саудовской Аравии с Днем провозглашения Королевства

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 11:40
    Ильхам Алиев поздравил короля Саудовской Аравии с Днем провозглашения Королевства

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо хранителю Двух Святынь, королю Саудовской Аравии Салману бен Абдель Азизу Аль Сауду.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Ваше Величество,

    Дорогой брат,

    Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю 23 Сентября - Дня провозглашения Королевства.

    Нас радует динамичное и поступательное развитие межгосударственных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией, основанных на общих духовных ценностях, религиозно-культурных корнях, традиционных дружбе и братстве.

    Мы придаем большое значение всестороннему развитию наших отношений, основанных на взаимном доверии и поддержке. Сегодня наше сотрудничество в ряде сфер служит интересам наших стран и народов, сближая их друг с другом. Наше партнерство с ведущей компанией Вашей страны – ACWA Power – в сфере энергетики, в том числе альтернативной и возобновляемой энергетики, являющейся одним из приоритетных направлений нашего сотрудничества, с каждым годом расширяется и приобретает новое содержание.

    Хотел бы отдельно подчеркнуть наше плодотворное сотрудничество и взаимную поддержку в рамках международных организаций, в частности Организации исламского сотрудничества. Безусловно, благоприятную основу для всего этого сформировал активный политический диалог на высшем уровне.

    Уверен, что существующие между нашими народами братские отношения и наше взаимодействие в предстоящие годы благодаря совместным усилиям будут еще более углубляться во благо наших стран, а наше партнерство будет обогащаться новыми достижениями.

    В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в Вашей высшей государственной деятельности, братскому народу Саудовской Аравии - постоянного мира, благополучия и процветания".

    Ильхам Алиев Король Саудовской Аравии Национальный день
    İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının Kralını təbrik edib
    Ilham Aliyev congratulates King of Saudi Arabia

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