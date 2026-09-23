Ильхам Алиев поздравил короля Саудовской Аравии с Днем провозглашения Королевства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо хранителю Двух Святынь, королю Саудовской Аравии Салману бен Абдель Азизу Аль Сауду.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше Величество,

Дорогой брат,

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю 23 Сентября - Дня провозглашения Королевства.

Нас радует динамичное и поступательное развитие межгосударственных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией, основанных на общих духовных ценностях, религиозно-культурных корнях, традиционных дружбе и братстве.

Мы придаем большое значение всестороннему развитию наших отношений, основанных на взаимном доверии и поддержке. Сегодня наше сотрудничество в ряде сфер служит интересам наших стран и народов, сближая их друг с другом. Наше партнерство с ведущей компанией Вашей страны – ACWA Power – в сфере энергетики, в том числе альтернативной и возобновляемой энергетики, являющейся одним из приоритетных направлений нашего сотрудничества, с каждым годом расширяется и приобретает новое содержание.

Хотел бы отдельно подчеркнуть наше плодотворное сотрудничество и взаимную поддержку в рамках международных организаций, в частности Организации исламского сотрудничества. Безусловно, благоприятную основу для всего этого сформировал активный политический диалог на высшем уровне.

Уверен, что существующие между нашими народами братские отношения и наше взаимодействие в предстоящие годы благодаря совместным усилиям будут еще более углубляться во благо наших стран, а наше партнерство будет обогащаться новыми достижениями.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в Вашей высшей государственной деятельности, братскому народу Саудовской Аравии - постоянного мира, благополучия и процветания".