    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Ильхам Алиев поздравил капитанов-регентов Сан-Марино

    Внешняя политика
    • 03 сентября, 2025
    • 11:33
    Ильхам Алиев поздравил капитанов-регентов Сан-Марино

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино Денизе Бронцетти и Итало Риги.

    Как сообщает Report, в послании говорится:

    "Ваши превосходительства,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Сан-Марино.

    В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, народу Сан-Марино – постоянного благополучия и процветания".

    Ильхам Алиев Сан-Марино поздравление капитаны-регенты
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    İlham Əliyev San-Marinonun regent kapitanlarını təbrik edib
    Английская версия Английская версия
    Ilham Aliyev congratulates captains regent of San Marino

    Последние новости

    12:57

    Посол Украины встретился с замминистра иностранных дел Азербайджана

    Внешняя политика
    12:55

    Генсек НАТО ждет ясности по гарантиям безопасности для Украины в ближайшие дни

    Другие страны
    12:53

    Эксперт: Россия подталкивает Армению к нелегальной торговле для обхода санкций

    Бизнес
    12:45

    На Абшероне уволили заведующую детсадом, где детей кормили хлебом и водой

    Наука и образование
    12:41

    Секретарь Совбеза Армении посетит Францию

    В регионе
    12:32

    Эксперт: Российские компании в Армении используются для обхода санкций

    Бизнес
    12:28
    Фото

    Закир Гасанов обсудил с командующим ВМС Вьетнама перспективы сотрудничества

    Армия
    12:25

    ЦБА и АБР обсудили улучшение регулирования страхового сектора Азербайджана

    Финансы
    12:16

    Зеленский примет участие в саммите в Дании и встретится с Макроном

    Другие страны
    Лента новостей