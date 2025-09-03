Ильхам Алиев поздравил капитанов-регентов Сан-Марино
Внешняя политика
- 03 сентября, 2025
- 11:33
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино Денизе Бронцетти и Итало Риги.
Как сообщает Report, в послании говорится:
"Ваши превосходительства,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Сан-Марино.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, народу Сан-Марино – постоянного благополучия и процветания".
