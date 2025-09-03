İlham Əliyev San-Marinonun regent kapitanlarını təbrik edib

    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Xarici siyasət
    • 03 sentyabr, 2025
    • 11:28
    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev San-Marinonun Regent Kapitanları Denize Bronzettiyə və İtalo Riqiyə təbrik məktub ünvanlayıb. 

    "Zati-aliləri,

    San-Marino Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizə və Sizin simanızda bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram.

    Bu bayram günündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, San-Marino xalqına daim əmin-amanlıq və rifah diləyirəm".

