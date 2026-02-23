Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Ильхам Алиев поздравил императора Японии

    Внешняя политика
    • 23 февраля, 2026
    • 11:33
    Ильхам Алиев поздравил императора Японии

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо императору Японии Его величеству Нарухито.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Ваше величество,

    Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана выразить Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Японии – Дня Вашего рождения.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей высокой деятельности, дружественному народу Японии – постоянного благополучия и процветания".

    Ильхам Алиев император Японии Национальный праздник поздравление
    İlham Əliyev Yaponiya İmperatorunu təbrik edib
    Ты - Король

    Последние новости

    11:46

    В Азербайджане отметят 120-летие со дня рождения Самеда Вургуна

    Kультурная политика
    11:40

    Президент подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу

    Внутренняя политика
    11:39

    В Азербайджане онкобольные смогут получать медпомощь в частных больницах

    Здоровье
    11:39

    Президент наградил ряд сотрудников AzerGold медалью "Терегги"

    Внутренняя политика
    11:33

    Ильхам Алиев поздравил императора Японии

    Внешняя политика
    11:29

    Президент Азербайджана поздравил султана Брунея

    Внешняя политика
    11:22

    Исландия намерена ускорить процесс вступления в ЕС

    Другие страны
    11:18

    Срок постановки на воинский учет после увольнения увеличат с 3 до 7 дней

    Милли Меджлис
    11:17

    В выходные в Азербайджане обнаружено 67 ружей и 5 автоматов

    Происшествия
    Лента новостей