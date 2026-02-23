Ильхам Алиев поздравил императора Японии
- 23 февраля, 2026
- 11:33
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо императору Японии Его величеству Нарухито.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Ваше величество,
Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана выразить Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Японии – Дня Вашего рождения.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей высокой деятельности, дружественному народу Японии – постоянного благополучия и процветания".
