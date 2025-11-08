Ильхам Алиев: Политическая и моральная поддержка Турции вдохновляла нас

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первых часов Второй Карабахской войны демонстрировал свою поддержку народу и армии Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

"Его политическая и моральная поддержка давала нам дополнительную силу, вдохновляла нас", - сказал президент.