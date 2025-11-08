Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев: Политическая и моральная поддержка Турции вдохновляла нас

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 13:37
    Ильхам Алиев: Политическая и моральная поддержка Турции вдохновляла нас

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первых часов Второй Карабахской войны демонстрировал свою поддержку народу и армии Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

    "Его политическая и моральная поддержка давала нам дополнительную силу, вдохновляла нас", - сказал президент.

    Ильхам Алиев Военный парад Путь к Победе Турция Реджеп Тайип Эрдоган
    İlham Əliyev: Türkiyənin verdiyi siyasi və mənəvi dəstək bizi ruhlandırırdı
    Ilham Aliyev: President of Türkiye Recep Tayyip Erdogan provided support to Azerbaijan from the first hours of the Second Karabakh War

