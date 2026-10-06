Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Ильхам Алиев: Поддержка малых островных государств - общая ответственность и моральный долг

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2026
    • 16:09
    Ильхам Алиев: Поддержка малых островных государств - общая ответственность и моральный долг

    Поддержка малых островных развивающихся государств - общая ответственность и моральный долг.

    Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам мероприятия лидеров в рамках Pre-COP 2026.

    Глава государства отметил, что хотя Азербайджан сталкивается с собственными климатическими вызовами, такими как обмеление Каспийского моря, нехватка воды и частые наводнения, мы признаем, что малые островные развивающиеся государства (МОРАГ) наиболее подвержены климатическому кризису.

    "Несмотря на их пренебрежительный вклад в глобальные выбросы парниковых газов, климатические изменения непропорционально сказываются на их экономике и инфраструктуре, разрушают источники средств к существованию и экосистемы".

    Ильхам Алиев напомнил, что Азербайджан последовательно выступает за то, чтобы голоса тех, кто несет на себе всю тяжесть этого кризиса, не только были услышаны, но и активно формировали глобальную климатическую политику:

    "Решение задач, связанных с особой уязвимостью этих стран, требуют широкого международного сотрудничества и координированных глобальных действий. Поддержка МОРАГ является общей ответственностью и моральным долгом, направленным на то, чтобы ни одна страна не осталась в стороне".

    Ильхам Алиев Pre-COP 2026 МОРАГ
    İlham Əliyev: Kiçik ada dövlətlərini müdafiə etmək ümumi mənəvi borcumuzdur
    Ilham Aliyev: Supporting small island developing states is a shared responsibility and a moral imperative
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    07:14

    Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном

    Другие страны
    06:42

    Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликт

    Другие страны
    06:18

    США направят помощь Панаме после разрушительного землетрясения

    Другие страны
    05:55

    В США более 170 тыс. потребителей остались без света из-за приближения урагана "Исаиас"

    Другие страны
    05:23

    Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи SatNet

    Другие страны
    04:47

    В Турции с 1 ноября введут ограничения на использование соцсетей детьми

    В регионе
    04:19

    Трамп допустил нанесение массированных ударов по Ирану до выборов в США

    Другие страны
    03:51

    Главный тренер "Барселоны" назвал Ямаля будущим лучшим футболистом мира

    Другие страны
    03:25

    Трамп допустил встречу с Мелони на саммите G20 в Майами

    Другие страны
    Лента новостей