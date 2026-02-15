Ильхам Алиев: Объем экспорта природного газа в Сербию будет увеличен

Строительство электростанции обусловлено именно тем, что Сербия обладает благоприятными условиями для инвестиций.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлениями для прессы с сербским коллегой Александаром Вучичем в Белграде.

Глава нашего государства отметил, что объем экспорта природного газа в Сербию, который был начат некоторое время назад, будет увеличен.