    Президент о ракетном ударе по посольству Азербайджана в Киеве: Подобные нападения недопустимы

    Внешняя политика
    • 14 ноября, 2025
    • 17:48
    Президент о ракетном ударе по посольству Азербайджана в Киеве: Подобные нападения недопустимы

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом Украины Володимиром Зеленским осудил очередной ракетный удар по зданию посольства Азербайджана в Киеве.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

    Глава государства выразил серьезную обеспокоенность в связи с этим, подчеркнул, что, согласно нормам и принципам международного права, подобные нападения на дипломатические представительства недопустимы.

    МИД Азербайджана ранее сообщил, что сегодня посол России в Баку Михаил Евдокимов был вызван во внешнеполитическое ведомство, где ему вручена нота протеста. Во время встречи в МИД Азербайджана послу был заявлен решительный протест в связи с попаданием ракеты типа "Искандер" на территорию посольства Азербайджана в Киеве в результате ракетных и дроновых атак, произошедших около 1:00 ночи 14 ноября.

    Азербайджанская сторона проинформировала российского дипломата, что в результате попадания часть ограждения территории посольства была полностью разрушена, а также были повреждены конструкции, служебные автомобили, административное здание и консульский отдел дипломатического представительства.

    İlham Əliyev Kiyevdə Azərbaycan səfirliyinə raket zərbəsi barədə: Bu cür hücumlar qəbuledilməzdir

