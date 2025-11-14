Президент о ракетном ударе по посольству Азербайджана в Киеве: Подобные нападения недопустимы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом Украины Володимиром Зеленским осудил очередной ракетный удар по зданию посольства Азербайджана в Киеве.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

Глава государства выразил серьезную обеспокоенность в связи с этим, подчеркнул, что, согласно нормам и принципам международного права, подобные нападения на дипломатические представительства недопустимы.

МИД Азербайджана ранее сообщил, что сегодня посол России в Баку Михаил Евдокимов был вызван во внешнеполитическое ведомство, где ему вручена нота протеста. Во время встречи в МИД Азербайджана послу был заявлен решительный протест в связи с попаданием ракеты типа "Искандер" на территорию посольства Азербайджана в Киеве в результате ракетных и дроновых атак, произошедших около 1:00 ночи 14 ноября.

Азербайджанская сторона проинформировала российского дипломата, что в результате попадания часть ограждения территории посольства была полностью разрушена, а также были повреждены конструкции, служебные автомобили, административное здание и консульский отдел дипломатического представительства.