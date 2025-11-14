İlham Əliyev Kiyevdə Azərbaycan səfirliyinə raket zərbəsi barədə: Bu cür hücumlar qəbuledilməzdir
Xarici siyasət
- 14 noyabr, 2025
- 16:54
Prezident İlham Əliyev ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə telefon danışığında Kiyevdə Azərbaycanın səfirliyinin binasının növbəti dəfə raket zərbəsinə məruz qalmasını pisləyib.
"Report"un məlumatına görə, dövlət başçısı bununla əlaqədar ciddi narahatlığını ifadə edib.
Prezident İlham Əliyev beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsasən diplomatik nümayəndəliklərə qarşı bu cür hücumların qəbuledilməz olduğunu vurğulayıb.
