Ильхам Алиев назвал переговоры с Джей Ди Вэнсом крайне продуктивными

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом крайне продуктивными.

Как передает Report, об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции с Джей Ди Вэнсом в Баку.

"Провели очень продуктивную встречу с Джей Ди Вэнсом. Подписанная сегодня Хартия о стратегическом партнерстве является результатом нашего успешного сотрудничества. Для Азербайджана честь быть стратегическим партнером США", - сказал Ильхам Алиев.

По его словам, одним из главных результатом сотрудничества с администрацией Дональда Трампа является проект TRIPP. Данный проект принесет пользу не только Армении, но и другим странам региона.