    Ильхам Алиев назвал переговоры с Джей Ди Вэнсом крайне продуктивными

    Внешняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 19:11
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом крайне продуктивными.

    Как передает Report, об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции с Джей Ди Вэнсом в Баку.

    "Провели очень продуктивную встречу с Джей Ди Вэнсом. Подписанная сегодня Хартия о стратегическом партнерстве является результатом нашего успешного сотрудничества. Для Азербайджана честь быть стратегическим партнером США", - сказал Ильхам Алиев.

    По его словам, одним из главных результатом сотрудничества с администрацией Дональда Трампа является проект TRIPP. Данный проект принесет пользу не только Армении, но и другим странам региона.

    Ilham Aliyev calls talks with J.D. Vance extremely productive
