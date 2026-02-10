Ильхам Алиев назвал переговоры с Джей Ди Вэнсом крайне продуктивными
Внешняя политика
- 10 февраля, 2026
- 19:11
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом крайне продуктивными.
Как передает Report, об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции с Джей Ди Вэнсом в Баку.
"Провели очень продуктивную встречу с Джей Ди Вэнсом. Подписанная сегодня Хартия о стратегическом партнерстве является результатом нашего успешного сотрудничества. Для Азербайджана честь быть стратегическим партнером США", - сказал Ильхам Алиев.
По его словам, одним из главных результатом сотрудничества с администрацией Дональда Трампа является проект TRIPP. Данный проект принесет пользу не только Армении, но и другим странам региона.
Последние новости
19:27
Вэнс: Азербайджанские миротворцы были одними из последних, кто покинул АфганистанДругие
19:25
Ильхам Алиев: Джей Ди Вэнс — друг АзербайджанаВнешняя политика
19:24
Президент: Баку и Вашингтон открыли новую главу сотрудничества в сфере обороныВнешняя политика
19:24
Вэнс: США собираются поставить в Азербайджан несколько новых лодокДругие
19:23
Ильхам Алиев и Джей Ди Вэнс выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
19:23
Каллас: ЕС должен выдвинуть свои требования к РФ в рамках урегулирования в УкраинеДругие страны
19:21
Ильхам Алиев: Азербайджан и США будут сотрудничать в антитеррористических операцияхВнешняя политика
19:20
Президент Азербайджана: Мы сами начали экспорт нефтепродуктов в АрмениюВнешняя политика
19:18