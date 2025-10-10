Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026
    Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ рассказал о развитии Лачына

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2025
    • 11:28
    Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ рассказал о развитии Лачына

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе коснулся вопросов укрепления сотрудничества в гуманитарной сфере и рассказал о развитии Лачына.

    Как сообщает Report, глава государства отметил:

    "На сегодняшнем заседании хотел бы затронуть вопросы укрепления сотрудничества в гуманитарной сфере. Выражаю благодарность главам государств СНГ за поддержку кандидатуры города Лачын Восточно-Зангезурского региона Азербайджана в качестве культурной столицы СНГ в этом году".

    Подчеркнув, что в июне этого года в Лачыне состоялась церемония открытия "Года культурной столицы СНГ", президент Ильхам Алиев сказал, что в ходе нее была представлена информация об истории, культурном наследии этой древней азербайджанской земли.

    "Гости мероприятия воочию убедились в стремительном возрождения Лачына после освобождения от 30-летней оккупации Арменией", - добавил глава государства.

