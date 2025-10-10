Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ рассказал о развитии Лачына

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе коснулся вопросов укрепления сотрудничества в гуманитарной сфере и рассказал о развитии Лачына.

Как сообщает Report, глава государства отметил:

"На сегодняшнем заседании хотел бы затронуть вопросы укрепления сотрудничества в гуманитарной сфере. Выражаю благодарность главам государств СНГ за поддержку кандидатуры города Лачын Восточно-Зангезурского региона Азербайджана в качестве культурной столицы СНГ в этом году".

Подчеркнув, что в июне этого года в Лачыне состоялась церемония открытия "Года культурной столицы СНГ", президент Ильхам Алиев сказал, что в ходе нее была представлена информация об истории, культурном наследии этой древней азербайджанской земли.

"Гости мероприятия воочию убедились в стремительном возрождения Лачына после освобождения от 30-летней оккупации Арменией", - добавил глава государства.