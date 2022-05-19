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Ильхам Алиев: Между нами существует полное взаимопонимание, и мы трудимся с большим желанием

Ильхам Алиев: Между нами существует полное взаимопонимание, и мы трудимся с большим желанием "Между нами существует полное взаимопонимание, и мы трудимся с большим желанием, потому что в этом случае выигрывают все. Азербайджану нужны надежные и долгосрочные рынки, рынки со справедливым регулированием и законодательством. А это - европейский рынок
Внешняя политика
19 мая 2022 г. 02:02
Ильхам Алиев: Между нами существует полное взаимопонимание, и мы трудимся с большим желанием
Ильхам Алиев

"Между нами существует полное взаимопонимание, и мы трудимся с большим желанием, потому что в этом случае выигрывают все. Азербайджану нужны надежные и долгосрочные рынки, рынки со справедливым регулированием и законодательством. А это - европейский рынок".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на азербайджано-литовском бизнес-форуме.

"Азербайджану нужны надежные и долгосрочные рынки, рынки со справедливым регулированием и законодательством. А это – европейский рынок. Европейским же потребителям нужны дополнительные источники энергоресурсов. С этой точки зрения, конечно, Азербайджан воспринимается Европейским Союзом как сторона, вносящая вклад. Учитывая наши планы по доведению до 2030 года доли возобновляемой энергии в нашем общем балансе по меньшей мере до 30 процентов, считаю, что в эти планы может быть внесено изменение. Думаю, что мы можем предусмотреть долю возобновляемой энергии в нашем энергетическом балансе даже на уровне 30 или 40 процентов. В этом случае, конечно, энергия, выработанная за счет возобновляемых источников, может быть более привлекательной для европейских потребителей. Мы работаем над этим. В этом смысле, мы находимся на правильном пути", - сказал Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bizim aramızda tam anlaşma var və biz böyük həvəslə çalışırıq"

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