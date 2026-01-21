Ильхам Алиев и премьер Чехии обменялись приглашениями о взаимных визитах

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 21 января, 2026
    21 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем.

    Как сообщает Report, в ходе беседы было подчеркнуто наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества между нашими странами в политической, экономической, энергетической, машиностроительной, транспортной и других областях. Была затронута важность взаимных визитов на различных уровнях для углубления двусторонних отношений.

    Президент Азербайджана и премьер-министр Чехии обменялись мнениями о перспективах отношений, будущих контактах и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

    Андрей Бабиш пригласил президента Ильхама Алиева совершить официальный визит в Чехию. Глава нашего государства, в свою очередь, пригласил премьер-министра Чешской Республики посетить с официальным визитом нашу страну.

    Оба приглашения были с удовлетворением приняты.

