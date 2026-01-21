Azərbaycan Prezidenti və Çexiya Baş naziri bir-birilərini qarşılıqlı səfərə dəvət ediblər
- 21 yanvar, 2026
- 11:19
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 21-də Davosda Çexiyanın Baş naziri Andrey Babişlə görüşüb.
"Report"un İsveçrəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, söhbət zamanı ölkələr arasında siyasi, iqtisadi, enerji, maşınqayırma, nəqliyyat və digər sahələri əhatə edən əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğu vurğulanıb.
Münasibətlərimizin dərinləşdirilməsində müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin önəminə toxunulub.
Azərbaycan Prezidenti və Çexiyanın Baş naziri əlaqələrin perspektivləri, gələcək təmaslar və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.
Andrey Babiş Prezident İlham Əliyevi Çexiyaya rəsmi səfərə dəvət edib.
Dövlət başçısı da öz növbəsində Çexiyanın Baş nazirini Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edib.
Hər iki dəvət məmnunluqla qəbul olunub.