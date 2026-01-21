İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan Prezidenti və Çexiya Baş naziri bir-birilərini qarşılıqlı səfərə dəvət ediblər

    Xarici siyasət
    • 21 yanvar, 2026
    • 11:19
    Azərbaycan Prezidenti və Çexiya Baş naziri bir-birilərini qarşılıqlı səfərə dəvət ediblər

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 21-də Davosda Çexiyanın Baş naziri Andrey Babişlə görüşüb.

    "Report"un İsveçrəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, söhbət zamanı ölkələr arasında siyasi, iqtisadi, enerji, maşınqayırma, nəqliyyat və digər sahələri əhatə edən əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğu vurğulanıb.

    Münasibətlərimizin dərinləşdirilməsində müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin önəminə toxunulub.

    Azərbaycan Prezidenti və Çexiyanın Baş naziri əlaqələrin perspektivləri, gələcək təmaslar və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

    Andrey Babiş Prezident İlham Əliyevi Çexiyaya rəsmi səfərə dəvət edib.

    Dövlət başçısı da öz növbəsində Çexiyanın Baş nazirini Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edib.

    Hər iki dəvət məmnunluqla qəbul olunub.

    İlham Əliyev Andrey Babiş Azərbaycan Çexiya Davos İqtisadi Forumu-2026
    Foto
    Ильхам Алиев и премьер Чехии обменялись приглашениями о взаимных визитах
    Foto
    President Ilham Aliyev meets with Prime Minister of the Czech Republic in Davos

    Son xəbərlər

    12:04

    Özbəkistana məxsus təyyarə qəza enişi edib

    Region
    12:04

    "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununa 26 mindən çox bilet satılıb

    Futbol
    12:03

    Bakıda obyekt yanır

    Hadisə
    11:54

    Milli Məclisdə mina təhlükəsizliyi ilə bağlı ictimai dinləmənin keçirilməsi təklif olunub

    Milli Məclis
    11:53

    ADSEA: Qarlı hava su təchizatına təsir etməyib

    İnfrastruktur
    11:51

    KİV: Fransa Qrenlandiyada NATO təlimlərinin keçirilməsini istəyir

    Digər ölkələr
    11:50

    "Napoli"nin hücumçusu karyerasını İtaliyanın digər klubunda davam etdirə bilər

    Futbol
    11:49

    Ötən il Azərbaycan neft koksunun ixracından qazancını 4 dəfəyə yaxın artırıb

    Energetika
    11:49

    Azərbaycanda super kompüter mərkəzinin yaradılmasında "Dell Technologies" iştirak edəcək

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti