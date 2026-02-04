Ильхам Алиев и Никол Пашинян подтвердили готовность к укреплению мира и стабильности
Внешняя политика
- 04 февраля, 2026
- 12:19
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе переговоров в Абу-Даби приветствовали взаимные визиты представителей гражданского общества и согласились с необходимостью расширения мер по укреплению доверия.
Как сообщает корреспондент Report из Абу-Даби, лидеры обсудили реализацию TRIPP и других проектов по развитию транспортного сообщения.
Президент Азербайджана и премьер Армении подтвердили свою готовность продолжать работу по дальнейшему укреплению мира и стабильности, договорились поддерживать контакты в целях содействия процессу двусторонней нормализации.
