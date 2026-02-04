Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби
    Ильхам Алиев и Никол Пашинян подтвердили готовность к укреплению мира и стабильности

    Внешняя политика
    • 04 февраля, 2026
    • 12:19
    Ильхам Алиев и Никол Пашинян подтвердили готовность к укреплению мира и стабильности

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе переговоров в Абу-Даби приветствовали взаимные визиты представителей гражданского общества и согласились с необходимостью расширения мер по укреплению доверия.

    Как сообщает корреспондент Report из Абу-Даби, лидеры обсудили реализацию TRIPP и других проектов по развитию транспортного сообщения.

    Президент Азербайджана и премьер Армении подтвердили свою готовность продолжать работу по дальнейшему укреплению мира и стабильности, договорились поддерживать контакты в целях содействия процессу двусторонней нормализации.

