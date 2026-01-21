Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Ильхам Алиев и Ицхак Герцог обсудили развитие сотрудничества в энергетике

    Внешняя политика
    • 21 января, 2026
    • 13:11
    Ильхам Алиев и Ицхак Герцог обсудили развитие сотрудничества в энергетике

    21 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом.

    Как сообщает корреспондент Report из Давоса, в ходе беседы с удовлетворением были отмечены визиты Ицхака Герцога в нашу страну и его встречи с главой нашего государства.

    Было подчеркнуто успешное развитие азербайджано-израильских отношений в различных сферах. Отмечено наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества в экономической, торговой, энергетической и других сферах.

    Президенты Азербайджана и Израиля обсудили вопросы, связанные с перспективами двустороннего сотрудничества.

    Ильхам Алиев Ицхак Герцог Израиль Давосский экономический форум
    Фото
    İlham Əliyev Davosda israilli həmkarı ilə görüşüb
    Фото
    President Ilham Aliyev met with President of the State of Israel in Davos

    Последние новости

    13:33

    Трамп надеется на сотрудничество с Ильхамом Алиевым в стремлении достичь прочного глобального мира

    Внешняя политика
    13:32

    МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году

    Энергетика
    13:32

    Послы Словакии и Кыргызстана в Баку обсудили региональные вопросы

    Внешняя политика
    13:30

    ММ ратифицирует соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере между Азербайджаном и Иорданией

    Милли Меджлис
    13:28

    Натиг Мамедли: В Азербайджане сформирован механизм борьбы с дезинформацией

    Внутренняя политика
    13:22

    Милли Меджлис ратифицирует Конвенцию о безопасности труда

    Милли Меджлис
    13:21

    В Баку начался суд над пластическим хирургом и анестезиологом

    Происшествия
    13:20

    МЭА повысило прогноз роста мировых поставок нефти в 2026 году до 2,5 млн баррелей

    Энергетика
    13:19

    На матч "Карабах" - "Айнтрахт" продано более 26 тыс. билетов

    Футбол
    Лента новостей