Ильхам Алиев и Ицхак Герцог обсудили развитие сотрудничества в энергетике
Внешняя политика
- 21 января, 2026
- 13:11
21 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом.
Как сообщает корреспондент Report из Давоса, в ходе беседы с удовлетворением были отмечены визиты Ицхака Герцога в нашу страну и его встречи с главой нашего государства.
Было подчеркнуто успешное развитие азербайджано-израильских отношений в различных сферах. Отмечено наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества в экономической, торговой, энергетической и других сферах.
Президенты Азербайджана и Израиля обсудили вопросы, связанные с перспективами двустороннего сотрудничества.
