Ильхам Алиев: Глобальный Бакинский форум стоит в одном ряду с ведущими мировыми форумами

Глобальный Бакинский форум является значимой международной площадкой и стоит в одном ряду с ведущими мировыми форумами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии XIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, форум ежегодно собирает участников с большим международным опытом - президентов, премьер-министров, спикеров парламентов, известных общественных деятелей, дипломатов, представителей бизнес-сообщества и гражданского общества.

Глава государства отметил, что участники обсуждают широкий круг вопросов, обмениваются мнениями и опытом, а также предлагают идеи, направленные на повышение безопасности и благосостояния людей.

"Повестка форума этого года очень широкая и охватывает множество вопросов. Но, безусловно, я уверен, что в ходе дискуссий особое внимание будет уделено текущей ситуации в нашем регионе и в мире", - сказал глава государства.

Ильхам Алиев также выразил благодарность Международному центру Низами Гянджеви за организацию форума и за выдающуюся работу, которую они демонстрируют на протяжении многих лет своей деятельности.

"Я внимательно слежу за деятельностью Центра в течение всего года - от одного Глобального форума к другому - и вижу, что масштаб работы растет, взаимодействие становится очень активным, а вклад в выработку новых подходов в меняющейся международной ситуации действительно заслуживает высокой оценки", - добавил глава государства.