Azərbaycan lideri: Qlobal Bakı Forumu çox böyük əhəmiyyət daşıyır
Xarici siyasət
- 12 mart, 2026
- 10:14
Qlobal Bakı Forumu çox böyük əhəmiyyət daşıyır.
"Report"un məlumatına görə, bunu Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılışında bildirib.
