Ильхам Алиев: Германия является для нас важной страной-партнером

Германия является для нас важной страной-партнером, и мы придаем большое значение всестороннему развитию наших двусторонних отношений.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Ильхама Алиева к германскому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случаю 3 октября – Дня германского единства.

В письме главы государства отмечается, что визит Штайнмайера в Азербайджан в апреле придал новый импульс развитию нашего сотрудничества, имеющего обширную повестку дня.