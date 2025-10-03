Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев: Германия является для нас важной страной-партнером

    Внешняя политика
    • 03 октября, 2025
    • 11:44
    Ильхам Алиев: Германия является для нас важной страной-партнером

    Германия является для нас важной страной-партнером, и мы придаем большое значение всестороннему развитию наших двусторонних отношений.

    Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Ильхама Алиева к германскому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случаю 3 октября – Дня германского единства.

    В письме главы государства отмечается, что визит Штайнмайера в Азербайджан в апреле придал новый импульс развитию нашего сотрудничества, имеющего обширную повестку дня.

