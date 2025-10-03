Ильхам Алиев: Германия является для нас важной страной-партнером
Внешняя политика
- 03 октября, 2025
- 11:44
Германия является для нас важной страной-партнером, и мы придаем большое значение всестороннему развитию наших двусторонних отношений.
Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Ильхама Алиева к германскому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случаю 3 октября – Дня германского единства.
В письме главы государства отмечается, что визит Штайнмайера в Азербайджан в апреле придал новый импульс развитию нашего сотрудничества, имеющего обширную повестку дня.
