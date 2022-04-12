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Ильхам Алиев: Европейский союз принял реалии постконфликтного периода

Ильхам Алиев: Европейский союз принял реалии постконфликтного периода "После войны наши контакты с Европейским союзом активизировались. Европейский союз принял реалии постконфликтного периода".
Внешняя политика
12 апреля 2022 г. 19:07
Ильхам Алиев: Европейский союз принял реалии постконфликтного периода

"После войны наши контакты с Европейским союзом активизировались. Европейский союз принял реалии постконфликтного периода".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала текущего года.

"По инициативе президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в декабре и апреле были проведены трехсторонние встречи. И эксперты, и азербайджанская общественность увидели, что в итоговом коммюнике не было названия "Нагорный Карабах", что естественно. Потому что Азербайджан выразил протест против этого, и там нет слова "конфликт", потому что конфликта уже нет. Конфликт разрешен", - сказал президент.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: EU accepts realities of post-conflict period
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Avropa İttifaqı postmünaqişə dövrünün reallıqlarını qəbul edib"

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