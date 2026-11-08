Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Ильхам Алиев Эрдогану: Турция оказала моральную и политическую поддержку во время войны

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 16:08
    Ильхам Алиев Эрдогану: Турция оказала моральную и политическую поддержку во время войны

    Турция оказала Азербайджану моральную и политическую поддержку во время войны.

    Как передает корреспондент Report из Карабаха, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Шуше.

    "В течение 44 дней (осенью 2020 года - ред.) Армия Азербайджана освободила на поле боя более 300 городов и сел. В боях шехидами стали 3000 человек. Да упокоит Аллах души всех шехидов, их кровь не была пролита напрасно. Мы отомстили за них на поле боя. Историческая справедливость была восстановлена", - сказал президент.

    Глава государства отметил, что сегодня между Азербайджаном и Арменией идет процесс нормализации.

    "Надеюсь, что этот процесс приведет к конкретным результатам. Как вы знаете, уже более года Армения и Азербайджан парафировали мирное соглашение. Однако окончательные подписи не поставлены. На это есть определенные причины", - сказал Ильхам Алиев.

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган Карабах 8 Ноября - День Победы Путь к Победе Азербайджано-турецкие отношения
    İlham Əliyev Ərdoğana: Sizin göstərdiyiniz mənəvi və siyasi dəstək bizim ruhumuzu artırıb
    Ilham Aliyev to Erdoğan: Türkiye provided moral and political support to Azerbaijan during the war
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