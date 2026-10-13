Ильхам Алиев: Визит президента Лаоса позволит вывести сотрудничество на новый уровень

Визит президента Лаоса Тхонглуна Сисулита в Азербайджан позволит вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Баку с совместным заявлением для прессы с лаосским коллегой.

"Сегодня в ходе встреч один на один и в расширенном составе мы обсудили многие важные вопросы и определили конкретные шаги. Принятая сегодня декларация фактически охватывает наше будущее сотрудничество и определяет его основные направления", - сказал глава государства.