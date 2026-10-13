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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Ильхам Алиев: Визит президента Лаоса позволит вывести сотрудничество на новый уровень

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2026
    • 11:30
    Ильхам Алиев: Визит президента Лаоса позволит вывести сотрудничество на новый уровень

    Визит президента Лаоса Тхонглуна Сисулита в Азербайджан позволит вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Баку с совместным заявлением для прессы с лаосским коллегой.

    "Сегодня в ходе встреч один на один и в расширенном составе мы обсудили многие важные вопросы и определили конкретные шаги. Принятая сегодня декларация фактически охватывает наше будущее сотрудничество и определяет его основные направления", - сказал глава государства.

    Ильхам Алиев Азербайджано-лаосские отношения
    İlham Əliyev: Laos prezidentinin Azərbaycana bu səfərindən sonra ikitərəfli əməkdaşlıq yeni səviyyəyə çıxacaq
    President Ilham Aliyev: I am confident that bilateral cooperation with Laos will further deepen
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