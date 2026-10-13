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    İlham Əliyev: Laos prezidentinin Azərbaycana bu səfərindən sonra ikitərəfli əməkdaşlıq yeni səviyyəyə çıxacaq

    Xarici siyasət
    • 13 oktyabr, 2026
    • 11:30
    İlham Əliyev: Laos prezidentinin Azərbaycana bu səfərindən sonra ikitərəfli əməkdaşlıq yeni səviyyəyə çıxacaq

    Laos prezidentinin Azərbaycana bu səfərindən sonra ikitərəfli əməkdaşlıq yeni səviyyəyə çıxacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda Laos prezidenti Thonqlun Sisulitlə mətbuat üçün birgə bəyanatla çıxış edərkən bildirib.

    "Bu gün sizinlə həm təkbətək, həm də geniş tərkibli görüşlərdə bir çox önəmli məsələlər müzakirə edilib, konkret addımlar müəyyən edilib. Və bu gün qəbul edilib ki, bəyannamə əslində bizim gələcək əməkdaşlığımızı özündə ehtiva edir, əsas əməkdaşlıq istiqamətləri müəyyən olunur", - Azərbaycan Prezidenti deyib.

    İlham Əliyev Thonqlun Sisulit Azərbaycan-Laos münasibətləri Laos
    Ильхам Алиев: Визит президента Лаоса позволит вывести сотрудничество на новый уровень
    President Ilham Aliyev: I am confident that bilateral cooperation with Laos will further deepen
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