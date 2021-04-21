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Ильхам Алиев: Азербайджанский народ вернется в Зангезур, который у нас отняли 101 год назад

Ильхам Алиев: Азербайджанский народ вернется в Зангезур, который у нас отняли 101 год назад "Мы не можем позволить, чтобы армянский фашизм вновь поднял голову. Мы не можем позволить, чтобы Армения вновь привела свою армию в такое состояние, чтобы была какая-то угроза для нас. Если мы обнаружим возможную угрозу, то немедленно уничтожим ее. Это до
Внешняя политика
21 апреля 2021 г. 00:54
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ вернется в Зангезур, который у нас отняли 101 год назад
Президент Ильхам Алиев

"Мы не можем позволить, чтобы армянский фашизм вновь поднял голову. Мы не можем позволить, чтобы Армения вновь привела свою армию в такое состояние, чтобы была какая-то угроза для нас. Если мы обнаружим возможную угрозу, то немедленно уничтожим ее. Это должны знать все - и Армения, и ее покровители, потому что это - национальная оборона, вопрос национальной безопасности".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

"Параллельно с этим, мы готовы и к сотрудничеству – несмотря на то, что Армения совершила против азербайджанцев геноцид на государственном уровне. Несмотря на то, что все наши исторические, религиозные памятники уничтожены, мы должны смотреть в будущее. Конечно, мы никогда не забудем армянского вандализма. Основная цель создания Парка военных трофеев, вызвавшего сегодня большую шумиху в Армении, заключается в том, чтобы азербайджанский народ никогда не забыл этого вандализма. Мы никогда не должны забывать. Мы никогда не простим этого. Пусть каждый знает это. Но параллельно мы должны предпринимать необходимые шаги для обеспечения наших интересов. Создание Зангезурского коридора полностью отвечает нашим национальным, историческим и будущим интересам. Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет. Если захочет, то решим проще, если не захочет - решим силой. Так же, как до и в период войны я говорил, что они должны по доброй воле убраться с наших земель, или мы выдворим их силой. Так и случилось. Такой же будет и судьба Зангезурского коридора.

Нашим основным соперником является время, потому что прокладка железной дороги, автодороги требует времени. Поэтому на реализацию этого проекта мобилизованы все силы. Таким образом, азербайджанский народ вернется в Зангезур, который у нас отняли 101 год назад", - отметил Президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan xalqı 101 il əvvəl əlimizdən alınmış Zəngəzura qayıdacaq"

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