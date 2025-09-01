Ильхам Алиев: Азербайджан является надежным партнером Китая в регионе

    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Внешняя политика
    • 01 сентября, 2025
    • 15:06
    Азербайджан является надежным партнером Китая в регионе.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на встрече в формате "ШОС плюс" в китайском городе Тяньцзинь.

    "Мы вносим вклад в поддержание международного и регионального мира и безопасности, осуществляем крупномасштабные экономические, транспортные и энергетические проекты", - отметил глава государства.

    Президент Ильхам Алиев также добавил, что Азербайджан одним из первых поддержал инициативу "Один пояс, один путь", выдвинутую председателем КНР и реализует серьезные практические проекты в этом направлении.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    İlham Əliyev: Azərbaycan regionda Çinin etibarlı tərəfdaşıdır
    Английская версия Английская версия
    Azerbaijan is a reliable partner of China in the region – President Ilham Aliyev

