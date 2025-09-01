    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    İlham Əliyev: Azərbaycan regionda Çinin etibarlı tərəfdaşıdır

    Xarici siyasət
    • 01 sentyabr, 2025
    • 15:12
    İlham Əliyev: Azərbaycan regionda Çinin etibarlı tərəfdaşıdır
    İlham Əliyev

    Azərbaycan regionda Çinin etibarlı tərəfdaşıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Çinin Tiencin şəhərində "ŞƏT plyus" formatında keçirilən görüşdə çıxışı zamanı bildirib.

    "Biz beynəlxalq və regional sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasına töhfə veririk, genişmiqyaslı iqtisadi, nəqliyyat və enerji layihələri həyata keçiririk", - deyə dövlət başçısı əlavə edib.

    Prezident İlham Əliyev onu da qeyd edib ki, Azərbaycan ÇXR Sədrinin irəli sürdüyü "Bir kəmər, bir yol" təşəbbüsünü ilk dəstəkləyənlərdən biri olub və bu istiqamətdə ciddi praktiki layihələr həyata keçirir.

    İlham Əliyev   Çin   Azərbaycan   tərəfdaş   ŞƏT plyus  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Ильхам Алиев: Азербайджан является надежным партнером Китая в регионе
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Azerbaijan is a reliable partner of China in the region – President Ilham Aliyev

    Son xəbərlər

    16:24

    Ərdoğan və Pezeşkian Çində görüşüb

    Region
    16:23

    "Honor" son 2 ayda Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 47 %-ni itirib

    İKT
    16:22

    ICPC prezidenti Bakını "planetin ən ağıllı şəhəri" adlandırıb

    Maliyyə
    16:12

    Bakıda ICPC-nin 49-cu dünya finalı keçirilir

    Maliyyə
    16:09

    Lotereyada iştirak et, Evini "OBA" ilə doldur!

    Biznes
    16:08

    "Çelsi" iki yarımmüdafiəçisi ilə bağlı qərar verib

    Futbol
    16:03

    "YouTube" son 3 ayda Azərbaycandakı bazar payının 72 %-ni itirib

    İKT
    16:00

    Beyləqanda yanğına səbəb olan şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

    Hadisə
    15:58

    İlham Əliyev: Azərbaycanla Çin arasında vizanın ləğv edilməsi turizmin inkişafına təkan verir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti