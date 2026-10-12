Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Президент: Азербайджан всегда мобилизовывал свои усилия ради тесного сплочения тюркского мира

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 11:33
    Президент: Азербайджан всегда мобилизовывал свои усилия ради тесного сплочения тюркского мира

    Азербайджан всегда, особенно в период своего председательства в ОТГ, мобилизовывал все свои усилия ради институционального укрепления организации, повышения ее авторитета на глобальном уровне и тесного сплочения тюркского мира, являющегося нашей единой семьей.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 2-й Встречи руководителей ведомств по интеллектуальной собственности государств-членов Организации тюркских государств.

    Глава государства отметил, что тюркский мир, расположенный в центре исторического Шелкового пути, во все времена был родиной выдающихся личностей, ученых, мыслителей.

    "Богатое научно-культурное наследие наших народов, их значительный человеческий капитал и растущий инновационный потенциал создают возможности для формирования сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности как отдельного направления и для тесного взаимодействия в рамках ОТГ. В этой связи заслуживает высокой оценки организация встреч руководителей соответствующих структур. Первая встреча, состоявшаяся в прошлом году в Бишкеке, стала важным шагом в этом направлении", - сказал он.

    Ильхам Алиев Организация тюркских государств (ОТГ)
    İlham Əliyev: Azərbaycan Türk dünyasının sıx birləşməsi naminə bütün səylərini səfərbər edib
    President: Azerbaijan has always mobilized all its efforts for closer unity of the Turkic world
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