Президент: Азербайджан всегда мобилизовывал свои усилия ради тесного сплочения тюркского мира

Азербайджан всегда, особенно в период своего председательства в ОТГ, мобилизовывал все свои усилия ради институционального укрепления организации, повышения ее авторитета на глобальном уровне и тесного сплочения тюркского мира, являющегося нашей единой семьей.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 2-й Встречи руководителей ведомств по интеллектуальной собственности государств-членов Организации тюркских государств.

Глава государства отметил, что тюркский мир, расположенный в центре исторического Шелкового пути, во все времена был родиной выдающихся личностей, ученых, мыслителей.

"Богатое научно-культурное наследие наших народов, их значительный человеческий капитал и растущий инновационный потенциал создают возможности для формирования сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности как отдельного направления и для тесного взаимодействия в рамках ОТГ. В этой связи заслуживает высокой оценки организация встреч руководителей соответствующих структур. Первая встреча, состоявшаяся в прошлом году в Бишкеке, стала важным шагом в этом направлении", - сказал он.