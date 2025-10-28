Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев: Азербайджан радуется и гордится каждым успехом братской Турции

    Азербайджан радуется и гордится каждым успехом братской Турции.

    Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю Дня Республики этой страны.

    İlham Əliyev: Azərbaycan qardaş Türkiyənin hər bir uğuruna sevinir və bundan fərəhlənir

