Ильхам Алиев: Азербайджан радуется и гордится каждым успехом братской Турции

Азербайджан радуется и гордится каждым успехом братской Турции.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю Дня Республики этой страны.