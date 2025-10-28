İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    İlham Əliyev: Azərbaycan qardaş Türkiyənin hər bir uğuruna sevinir və bundan fərəhlənir

    Xarici siyasət
    • 28 oktyabr, 2025
    • 18:07
    İlham Əliyev: Azərbaycan qardaş Türkiyənin hər bir uğuruna sevinir və bundan fərəhlənir

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Prezidentik Rəcəb Tayyib Ərdoğanın həyata keçirdiyi uzaqgörən və qətiyyətli siyasət nəticəsində bu gün Türkiyənin bütün sahələrdə yeni zirvələr fəth etdiyini bəyan edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin türkiyəli həmkarına Türkiyənin milli bayramı – Respublika Günü münasibətilə göndərdiyi təbrik məktubunda deyilir:

    "Sizin həyata keçirdiyiniz uzaqgörən və qətiyyətli siyasət nəticəsində bu gün Türkiyə bütün sahələrdə yeni zirvələr fəth edir, böyük uğurlara imza atır, beynəlxalq məsələlərdə söz sahibi olan güclü və qüdrətli dövlət kimi tanınır. Qlobal aləmdə və regionda cərəyan edən proseslərdə fəal və prinsipial mövqeyi, sülhün, sabitliyin bərqərar olması üçün səyləri Türkiyəyə dünyada böyük nüfuz və etimad qazandırmışdır. Biz qardaş ölkənin hər bir uğuruna sevinir və bundan fərəhlənirik".

    Dövlət başçısı möhkəm təməllər üzərində qurulmuş və zamanın sınağından çıxmış qardaşlıq münasibətləri və səmərəli əməkdaşlıq iki xalqın iradəsinə uyğun olaraq daha da genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi yolunda birgə səylərin bundan sonra da müvəffəqiyyətlə davam etdiriləcəyinə əmin olduğunu bildirib.

    Azərbaycan Türkiyə İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğan
    Ильхам Алиев: Азербайджан радуется и гордится каждым успехом братской Турции

    Son xəbərlər

    18:32

    DİN dabaq xəstəliyi əleyhinə saxta dərman hazırlayan şəxslərə qarşı əməliyyat keçirib

    Hadisə
    18:29

    HƏMAS daha bir girovun meyitini təhvil verəcək

    Digər ölkələr
    18:29
    Foto

    MM sədri rumıniyalı həmkarı ilə beynəlxalq parlament təşkilatları çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:23
    Foto

    Bakıda Ümumdünya Cüdo Günü ilə əlaqədar "Şəhər turu" həyata keçirilib

    Fərdi
    18:14

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektoru Konfrans Liqası oyununa təyinat alıb

    Futbol
    18:13
    Foto

    Beyləqanda "Zəfər günü milli-dini həmrəyliyin təntənəsi" mövzusunda tədbir keçirilib

    Din
    18:12

    Gürcüstanda çağırışçılar üçün yeni cərimələr tətbiq edilə bilər

    Region
    18:07

    İlham Əliyev: Azərbaycan qardaş Türkiyənin hər bir uğuruna sevinir və bundan fərəhlənir

    Xarici siyasət
    18:06
    Foto

    "Neftçi" və Qırğızıstan klubu arasında əməkdaşlıq perspektivi müzakirə olunub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti