    Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества со странами Центральной Азии

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2025
    • 16:00
    Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества со странами Центральной Азии

    Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию сотрудничества со всеми странами Центральной Азии на самом высоком уровне.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана.

    "Считаю, что стратегическое партнерство и союзнические отношения, установленные между странами Центральной Азии и Азербайджаном на двусторонней основе, а также наш активный политический диалог и взаимные визиты играют ключевую роль в успешности данного формата сотрудничества", - сказал Ильхам Алиев.

    Президент отметил, что динамика взаимных визитов и контактов между главами государств за последние несколько лет наглядно демонстрирует высокий уровень взаимоотношений: "Так, за последние 3 года главами государств Центральной Азии было совершено около 30 визитов в Азербайджан, а я сам 13 раз посещал братские страны за тот же период".

    Ильхам Алиев подчеркнул, что возрастающее значение Среднего коридора создает важные возможности для расширения сотрудничества.

    "Убеждён, что 7-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии станет значимым этапом в укреплении многовековой дружбы между нашими братскими народами и расширении многоуровневого сотрудничества в политической, экономической, транспортной, инвестиционной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах и в области цифровой трансформации", - добавил президент Азербайджана.

    Azərbaycan Prezidenti: Regiondakı ölkələrlə əməkdaşlığın hərtərəfli inkişafına əhəmiyyət veririk
    President: Azerbaijan attaches special importance to the comprehensive development of cooperation with all Central Asian countries

    Лента новостей