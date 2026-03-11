Ильхам Алиев: Азербайджан планирует наращивать добычу газа

Азербайджан планирует наращивать добычу газа.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе совместного заявления для прессы с президентом Совета Европейского союза Антониу Коштой.

Президент Алиев отметил, что рост производства газа в стране будет обеспечен, в том числе за счет начала добычи на новых месторождениях.

И.Алиев также напомнил, что в начале этого месяца состоялось ежегодное заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору.

Президент добавил, что одним из важных направлений энергетического партнерства и сотрудничества с ЕС является возобновляемая энергетика, здесь существует огромный потенциал.

"Мы вкладываем значительные средства в строительство ветровых и солнечных электростанций. Наш план - в течение 5–6 лет создать от 6 до 8 гигаватт возобновляемой энергии, предназначенной для экспорта", - подчеркнул президент Азербайджана.