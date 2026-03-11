Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев: Азербайджан планирует наращивать добычу газа

    Внешняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 17:05
    Ильхам Алиев: Азербайджан планирует наращивать добычу газа

    Азербайджан планирует наращивать добычу газа.

    Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе совместного заявления для прессы с президентом Совета Европейского союза Антониу Коштой.

    Президент Алиев отметил, что рост производства газа в стране будет обеспечен, в том числе за счет начала добычи на новых месторождениях.

    И.Алиев также напомнил, что в начале этого месяца состоялось ежегодное заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору.

    Президент добавил, что одним из важных направлений энергетического партнерства и сотрудничества с ЕС является возобновляемая энергетика, здесь существует огромный потенциал.

    "Мы вкладываем значительные средства в строительство ветровых и солнечных электростанций. Наш план - в течение 5–6 лет создать от 6 до 8 гигаватт возобновляемой энергии, предназначенной для экспорта", - подчеркнул президент Азербайджана.

    İlham Əliyev: Azərbaycan qaz hasilatını artırmağı planlaşdırır
    Ilham Aliyev: Azerbaijan plans to increase gas production
