    İlham Əliyev: Azərbaycan qaz hasilatını artırmağı planlaşdırır

    • 11 mart, 2026
    • 17:10
    İlham Əliyev: Azərbaycan qaz hasilatını artırmağı planlaşdırır

    Azərbaycan qaz hasilatını artırmağı planlaşdırır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta ilə mətbuata bəyanatlarla çıxışı zamanı bildirib.

    Dövlət başçısı qeyd edib ki, ölkədə qaz hasilatının artımı, o cümlədən yeni yataqlardan hasilatın başlaması hesabına təmin olunacaq.

    İlham Əliyev həmçinin xatırladıb ki, bu ayın əvvəlində Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının illik iclası keçirilib.

    Prezident əlavə edib ki, Aİ ilə enerji tərəfdaşlığı və əməkdaşlığının mühüm istiqamətlərindən biri bərpa olunan enerji sahəsidir, burada böyük potensial mövcuddur:

    "Biz külək və günəş elektrik stansiyalarının tikintisinə əhəmiyyətli investisiyalar yatırırıq. Planımız 5-6 il ərzində ixrac üçün nəzərdə tutulan 6-dan 8 giqavata qədər bərpa olunan enerji yaratmaqdır".

