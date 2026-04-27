Ильхам Алиев: Азербайджан и Чехия - очень надежные партнеры в энергетическом секторе
Внешняя политика
- 27 апреля, 2026
- 13:07
Значительная часть нашего сотрудничества, конечно же, связана с энергетическим сектором. И здесь Азербайджан и Чехия на протяжении многих лет являются очень надежными партнерами.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
Глава государства отметил, что азербайджанская нефть экспортируется в Чехию и занимает важное место в энергетическом балансе этой страны.
