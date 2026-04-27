    Ильхам Алиев: Азербайджан и Чехия - очень надежные партнеры в энергетическом секторе

    Внешняя политика
    • 27 апреля, 2026
    • 13:07
    Ильхам Алиев: Азербайджан и Чехия - очень надежные партнеры в энергетическом секторе

    Значительная часть нашего сотрудничества, конечно же, связана с энергетическим сектором. И здесь Азербайджан и Чехия на протяжении многих лет являются очень надежными партнерами.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

    Глава государства отметил, что азербайджанская нефть экспортируется в Чехию и занимает важное место в энергетическом балансе этой страны.

    Ильхам Алиев Андрей Бабиш Азербайджано-чешские отношения
    Prezident: Azərbaycan və Çexiya energetika sektorunda çox etibarlı tərəfdaşlardır
    President: Azerbaijan and Czech Republic are very reliable partners in energy sector

